Alto Representante pede que União Europeia dê o exemplo no combate à discriminação

A União Europeia deve "dar o exemplo" no combate à discriminação, assumindo que "o racismo sistémico atravessa todos os setores e estruturas da sociedade", disse esta sexta-feira o alto representante Josep Borrell.

Compromisso inabalável com a eliminação da discriminação

Em vésperas do Dia Internacional Contra a Discriminação Racial, que se assinala a 21 de março, o Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança vincou, em nome da UE, o "compromisso inabalável com a eliminação do racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância relacionada, incluindo as suas formas contemporâneas".

Reconhecendo que "a pandemia de covid-19 expôs a persistência do racismo e da discriminação" na Europa e "aprofundou ainda mais as dificuldades preexistentes", o alto representante enumera, em comunicado, as recentes iniciativas da Comissão Europeia sobre a matéria.

Josep Borrell aproveitou ainda para saudar a Cimeira Europeia Contra o Racismo, que decorre virtualmente em Bruxelas, coorganizada pela Comissão Europeia e pela presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.

"A UE reconhece os desafios existentes e está determinada a enfrentá-los", vincou Josep Borrell, assinalando o novo plano de ação da União Europeia Contra o Racismo 2020-2025, apresentado a 18 de setembro de 2020.

O plano reconhece que "o racismo não é apenas perpetrado por indivíduos, mas também pode ser estrutural" e "este é um primeiro bom passo", que "deve ser acompanhado por ações concretas", sustenta Josep Borrell.

O alto representante frisou ainda que a UE "apoia fortemente a cooperação multilateral para combater o racismo", em diálogo com organismos internacionais, sociedade civil e parceiros sociais, bem como com países parceiros.