Pelo menos 10 mortos em tiroteio num supermercado no Colorado, EUA

Pelo menos dez pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num tiroteio num supermercado no estado norte-americano do Colorado. O suspeito do crime foi detido no local. Os disparos causaram ainda dezenas de feridos.

Entre as vítimas mortais está um polícia de 51 anos. Um homem terá disparado contra as autoridades, depois de uma denúncia de que uma pessoa tinha sido baleada no parque de estacionamento.

Várias pessoas que estavam no interior do supermercado conseguiram sair pelas traseiras.

Por volta das 14:30, hora local, a polícia de Boulder começou a receber várias chamadas a alertar para um tiroteio.



O suspeito do crime, detido ainda no local, estava ferido numa perna e foi levado numa ambulância.

Este foi o segundo tiroteio nos Estados Unidos no espaço de uma semana, depois de na passada terça-feira um homem, no estado de Atlanta, ter disparado em três locais diferentes

sobre pessoas de origem asiática. Oito pessoas morreram.