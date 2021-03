Preço do petróleo volta a descer após desbloqueio no canal do Suez

O tráfego marítimo no canal do Suez já está a ser retomado. O cargueiro que estava atravessado na passagem há quase uma semana foi desencalhado.

A subida significativa da maré foi a ajuda que permitiu aos técnicos envolvidos na operação desencalhar parcialmente o cargueiro de 400 metros que atravancava o canal gerando prejuízos colossais.

O momento foi assinalado pelo som estridente de buzinas e pelos gritos de júbilo dos trabalhadores.

Foi ponderado o alívio da carga com recurso a gruas para facilitar a flutuação, mas horas depois de um prognóstico reservado, o navio já circulava livre no Suez. O preço do petróleo, que tinha subido com o impasse, voltou de imediato a descer.