Causas do incidente no Canal do Suez ainda não foram apuradas

A navegação foi restabelecida no Canal do Suez. No entanto, vai demorar vários dias até que passem todos os barcos que ficaram retidos, enquanto o cargueiro Ever Given esteve encalhado.

As autoridades querem saber o que aconteceu para que o navio tivesse ficado preso durante seis dias.

A empresa japonesa dona do Ever Given diz que vai colaborar com as autoridades egípcias na investigação ao acidente, mas que ainda não sabe para onde vai o cargueiro a seguir. Se fica no Canal do Suez, para ser reparado, ou se segue para o porto de Roterdão, que era o destino original da viagem.