Debandada durante funeral de antigo Presidente da Tanzânia fez 45 mortos

Um total de 45 pessoas morreram no dia 21 de março numa debandada no estádio da capital económica da Tanzânia, Dar es Salaam, onde se realizava uma homenagem ao falecido Presidente John Magufuli, anunciou esta terça-feira a polícia.

"Havia muitas pessoas que queriam entrar no estádio e algumas não foram pacientes. Forçaram a sua entrada e isso provocou uma debandada, com 45 pessoas a morreram no acidente", disse à agência AFP Lazaro Mambosasa, o comandante da polícia regional de Dar es Salaam.