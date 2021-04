Facebook “cala” Donald Trump

O Facebook removeu um vídeo do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da página da sua nora Lara Trump. Em janeiro, a rede social baniu Trump da plataforma na sequência da invasão ao Capitólio pelos seus apoiantes.

Segundo a BBC, a recente colaboradora da Fox News, Lara Trump, publicou um vídeo no Facebook onde entrevista Donald Trump sobre uma série de temas. Pouco depois, recebeu um e-mail da plataforma a anunciar a política em vigor, que visa a remoção de qualquer conteúdo que contenha a voz de Trump.

“De acordo com o bloqueio das contas de Facebook e Instagram de Donald Trump, qualquer conteúdo com a voz de Donald Trump será removido e resultará em limitações adicionais às contas”, pode ler-se no e-mail que a própria divulgou nas redes sociais.