Invasão ao Capitólio nos EUA "não é surpresa", mas "é preocupante"

O comentador da SIC Germano Almeia descarta a hipótese de ter sido um acidente casual, mas diz que, para já, "não se sabe grande coisa" sobre a invasão de um carro à entrada do Capitólio norte-americano, esta sexta-feira.

"Não é uma surpresa, propriamente", afirma, considerante que, ainda assim, "é preocupante".

Germano Almeida diz que o risco de ataques o Capitólio está identificado por relatórios do FBI, depois do ataque de janeiro e que, por isso, as forças de segurança estão "mais atentas. E acrescenta que a investigação desse ataque está quase a terminar e que nas próximas semanas deverão ser acusadas cerca de 400 pessoas.

O comentador da SIC diz também que, segundo uma porta-voz de Joe Biden, o Presidente, que estava a viajar para a base militar Camp David, em Maryland, já está ocorrente da invasão.