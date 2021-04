Protesto em Londres acaba em confrontos entre a polícia e manifestantes 

Milhares de pessoas manifestaram-se este sábado, no centro de Londres, contra um projeto de lei do Governo britânico que irá restringir o direito de protesto.

Os manifestantes e as autoridades acabaram por entrar em confrontos e, de acordo com a polícia, há várias detenções.

Pelo menos um polícia ficou ferido e a segurança no local teve de ser reforçada.

As manifestações "Kill the bill" (matem o projeto de lei) repetiram-se em várias cidades britânicas, este sabádo, como Cambridge, Manchester, Bristol e Oxford. Foram apoiadas por grandes grupos de ativistas como "Extinction Rebellion" e o movimento "Black Lives Matter"

Desde que o projeto de lei foi apresentado no Parlamento, em março, os protestos têm-se repetido, alguns dos quais tornaram-se violentos.

O primeiro-ministro Boris Johnson criticou os "vergonhosos ataques" aos agentes da polícia. No entanto, manifestantes acusam as autoridades de usar "táticas pesadas", de acordo com a agência Reuters.