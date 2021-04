Jovem salva TikToker a mais de 1.200 quilómetros de distância

Um adolescente norte-americano do estado de New Hampshire salvou um jovem a mais de 1.200 quilómetros de distância depois de o ver, em direto no TikTok, ter um acidente na moto-quatro que conduzia.

Caden Cotnoir, de 13 anos, assistia à transmissão em direto na rede social TikTok, quando Trent Jarret, de 12 anos, se despistou na sua moto-quatro. O jovem, preso debaixo do veículo, gritou um número de telefone, para o qual Caden ligou.

O número pertencia a um familiar de Trent, que alertou os serviços de emergência para o sucedido. Em cerca de 20 minutos, o jovem foi resgatado, tendo sofrido apenas pequenos cortes e hematomas.

Os dois adolescentes conheceram-se virtualmente na segunda-feira e recordaram o momento.

“De repente aconteceu qualquer coisa ao telemóvel dele e só se conseguia ver um pouco de luz e ouvi-lo a gritar por ajuda. Foi muito triste de ouvir, porque ele estava com medo de não sobreviver”, contou Caden, citado pela BBC.