EUA voltam a negociar acordo nuclear com o Irão

A nova administração norte-americana decidiu voltar a negociar com o Irão o acordo nuclear do qual o presidente Trump se tinha retirado. No entanto, no terreno, no mar Vermelho, a inquietude é cada vez maior.

Comandos israelitas atacaram, no Iémen, um barco militar iraniano numa espécie de aviso depois duma série de agressões iranianas contra barcos israelitas e ocidentais.

O New York Times revelou que Israel ameaça o Irão e exige pôr fim às agressões no mar. As forças armadas do Irão ameaçam vingar-se.