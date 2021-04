Muçulmanos dão início à celebração do Ramadão

Milhões de muçulmanos começam hoje a celebrar o Ramadão, com restrições devido à pandemia. Em Portugal e nos países do Médio Oriente, o mês do jejum começa hoje, mas a Indonésia, o país do mundo com mais muçulmanos, começou ontem.

Em Meca, realizaram-se esta segunda-feira rituais para marcar o início do Ramadão. Mas, devido à pandemia, o número de peregrinos foi limitado. Na maioria dos países, ao contrário do ano passado, as mesquitas vão estar abertas para orações.

Durante o mês do Ramadão, os muçulmanos deixam de comer e beber entre o nascer e o pôr do sol.