2020 foi o terceiro ano mais quente no mundo desde que há registo

2020 foi o ano mais quente de sempre na Europa e o terceiro no mundo.

A temperatura subiu 0,4 graus celsius em relação aos anos mais quentes da última década.

Os dados são do relatório mais recente do Serviço Europeu de Mudanças Climáticas.

A situação mais preocupante é no Nordeste da Europa, com invernos 9 graus acima da média. No Ártico, o termómetro registou 6 graus acima da média.

Nos últimos 10 anos, no mundo, cerca de 20 milhões tiveram de se descolar por consequência das alterações climáticas.

As previsões de emissões de gases deste ano apontam para o segundo maior crescimento de sempre devido à retoma da economia, o que significa que a temperatura deverá continuar a subir.