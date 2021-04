Rússia anuncia publicação de lista de "países hostis"

O chefe da diplomacia russa declarou esta quarta-feira que vai ser publicada uma lista de "países hostis", anúncio que coincidiu com a expulsão russa de três diplomatas da Eslováquia, dois da Lituânia, um da Letónia e um da Estónia.

"A pedido do Presidente [russo, Vladimir Putin], e de acordo com o seu decreto, o governo encarrega-se de fazer essa lista", afirmou Serguei Lavrov, em conferência de imprensa com o homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, no final da conversa entre ambos.