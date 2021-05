Desmantelada rede de pornografia infantil na Alemanha com mais de "400.000 membros"

A polícia judiciária alemã anunciou, esta segunda-feira, que desmantelou uma rede de pornografia infantil, que operava na internet, sobretudo na darkweb.

Esta rede era conhecida como uma "das maiores do mundo", com mais de 400.000 membros.

O desmantelamento da plataforma "BOYSTOWN", que existia desde 2019, ocorreu em meados de abril e três suspeitos foram detidos, segundo o comunicado da polícia. Um homem de 40 anos de Paderborn, outro de 49 de Munique, e outro de 58 do norte da Alemanha que mora no Paraguai há vários anos. Os suspeitos foram detidos após terem sido realizadas várias buscas em residências na Renânia do Norte, na Baviera e em Hamburgo.

Em atualização.