Hotel no Dubai bate recorde com piscina a mais de 290 metros de altura

A piscina infinita de um hotel no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, bateu o recorde do mundo, ao estar situada a quase 294 metros de altura.

Em março, a piscina do recém-aberto Address Beach Resort foi eleita a piscina infinita mais alta do mundo dentro de um edifício, estando a uma altura de 293.906 metros.

De acordo com a CNN, a piscina tem cerca de 94.84 metros de cumprimento e 16.5 metros de largura. Ou seja, é quase duas vezes mais longa que uma piscina Olímpica.

Com vista para a praia de Jumeirah, a piscina só pode ser utilizada pelos hóspedes do hotel com mais de 21 anos.

Mas este não é o único recorde do Guinness do resort. O Address Beach Resort e Address Beach Residences estão situados em dois edifícios ligados na base e no topo por uma ponte aérea, desde o 63.º ao 77.º andar, onde existem apartamentos de luxo.

Situada a 294 metros de altura, é a mais alta ponte aérea ocupada com apartamentos.