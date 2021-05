Guarda costeira espanhola resgata 42 migrantes perto das ilhas Canárias

Desembarcaram em segurança no porto de Arguineguín em Espanha 42 migrantes, entre eles 18 mulheres e três crianças. Foram resgatados pela guarda costeira espanhola ao largo da ilha Grã-Canária, depois de terem estado à deriva durante 30 milhas náuticas, o que corresponde a mais de 55 quilométros.

Alguns apresentavam sinais de exaustão e tiveram de ser ajudados a sair do barco à chegada a terra.

O número de migrantes sem documentos que tentam chegar às ilhas canárias aumentou oito vezes desde 2019. A pandemia pode ter sido um dos motivos que levou mais de 25 mil pessoas a tentarem a sorte na travessia.

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações pelo menos 2.300 migrantes morreram ou desapareceram no mar durante o ano passado enquanto tentavam chegar à Europa.