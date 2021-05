Mulher do Mali esperava sete bebés. Nasceram nove

Uma mulher do Mali de 25 anos que pensava que estava grávida de sete filhos afinal deu à luz nove bebés - cinco meninas e quatro meninos. O Governo do Mali já anunciou que todos se encontram bem.

Halima Cissée, de 25 anos deu à luz em Marrocos por cesariana, segundo anunciou a ministra da Saúde do Mali, Fanta Siby, em comunicado.

No entanto, Marrocos não confirma a informação. O porta-voz do Ministério da Saúde, Rachid Koudhari, disse à AFP não ter conhecimento de nenhum nascimento múltiplo em qualquer hospital do país.

Originária de Tombuctu, norte do Mali, Halima Cissé foi atendida num hospital em Bamako e depois transferida no dia 30 de março para Marrocos para um melhor acompanhamento desta gravidez "fora do comum", segundo o Ministério da Saúde, dado o receio pela saúde e hipóteses de sobrevivência dos fetos.

Halima Cissé deu à luz por cesariana na terça-feira, 5 de maio, "nove bebés em vez dos sete segundo os resultados das ecografias feitas tanto no Mali como em Marrocos", precisou a ministra.

“Até agora, a mãe e as crianças estão bem”, garantiu a ministra à AFP que disse ter sido informada pelo médico do Mali enviado para acompanhar a mãe a Marrocos, onde ainda vão permanecer várias semanas.

A ministra “felicita as equipas médicas do Mali e de Marrocos, cujo profissionalismo está na origem do feliz desfecho desta gravidez” e “deseja uma vida longa aos bebés e à mãe”.