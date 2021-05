Eleições na Escócia. Portuguesa distribui panfletos de campanha em Edimburgo

Hoje é dia de Super Quinta-Feira no Reino Unido. Há eleições para mais de 100 municípios ingleses, incluindo para os Mayors de Londres e Manchester.

O país de Gales e a Escócia elegem um novo parlamento, mas são as eleições escocesas que concentram as atenções devido às implicações que o resultado pode vir a ter no futuro do Reino Unido.

Por causa da pandemia, o tradicional porta-a-porta desapareceu da campanha.

A SIC acompanhou esta quarta-feira a portuguesa Martha Mattos Coelho numa ação de campanha sozinha em Edimburgo.