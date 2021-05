Elemento da polícia entre as pessoas que morreram em tiroteio no Rio Janeiro

A operação da polícia foi planeada e dirigida contra o Comando Vermelho, um grupo referenciado pela prática de crimes como o tráficico de droga.

Dezenas de civis acabaram envolvidos no tiroteio na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Um disparo terá atingido o vidro de uma carruagem de metro e várias pessoas que estavam na estação ficaram feridas. Também três polícias foram atingidos durante a operação, um acabou por morrer.

A ação da polícia do Rio de Janeiro aconteceu em colaboração da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, já que as últimas investigações

deixaram claro que o Comando Vermelho alicía jovens cada vez mais novos a participarem no tráfico de drogas, roubo de cargas, assaltos, homicídios e sequestros.

Estavam identificados 21 elementos do grupo e seriam eles o alvo da operação.