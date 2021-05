Lady Gaga e Glenn Close participam na série de Harry e Oprah sobre saúde mental

Oprah Winfrey e o Príncipe Harry uniram-se para fazer uma série sobre problemas de saúde mental que apresentará testemunhos de atletas e estrelas como Lady Gaga e Glenn Close.

“The Me You Can't See” será uma série de documentários que vai estrear na Apple TV + a 21 de maio.

Oprah Winfrey e o duque de Sussex vão "guiar discussões honestas sobre saúde mental e bem-estar emocional enquanto se abrem sobre as suas jornadas e lutas pela saúde mental", de acordo com o anúncio de segunda-feira.

“Agora, mais do que nunca, há uma necessidade imediata de substituir a vergonha que cerca a saúde mental por sabedoria, compaixão e honestidade”, disse Oprah num comunicado.

Além de Lady Gaga e Glenn Close, a série vai contar com a participação dos jogadores da NBA DeMar DeRozan e Langston Galloway, a boxeadora Virginia “Ginny” Fuchs e o chef Rashad Armstead.

Oprah Winfrey e o duque são os co-criadores e produtores executivos da série. O anúncio foi feito há cerca de dois meses, depois da entrevista de Harry e Meghan Markle à apresentadora.