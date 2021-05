Baleia que encalhou no rio Tamisa, em Londres, não sobreviveu

Uma baleia-anã, que teria entre três a quatro metros, ficou encalhada na barragem de Richmond Lock, no sudoeste de Londres. Durante a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira esteve em curso uma operação de resgate. Polícia, bombeiros e autoridades marítimas trabalharam em conjunto para a conseguirem libertar.

Hannah Mckay

Tom Nicholson

Depois do resgate foi levada para ser examinada por um veterenário, que iria avaliar o estado de saúde da baleia e se teria condições para regressar ao mar. No entanto havia já a possibilidade de não conseguir sobreviver.

Esta terça-feira o estado de saúde da baleia começou a piorar e acabou por morrer. Os veterenário do Jardim Zoológico de Londres explicam à AFP que ela "já não estava a respirar bem" e provavelmente "não teria sobrevivido por muito tempo" caso fosse devolvida ao mar.

As baleias-anãs são as mais pequenas da família das grandes baleias e podem atingir os 10 metros de comprimento. Normalmente habitam a zona norte do oceano Atlântico e o oceano Pacífico.