Joe Biden falou com Netanyahu e Abbas após ataque a edifício da Associated Press

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou este sábado com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e com o Presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, após um ataque israelita que destruiu o edifício que albergava a Associated Press em Gaza.

De acordo com uma declaração do gabinete do primeiro-ministro israelita, durante a conversa, Benjamin Netanyahu "sublinhou que Israel estava a fazer tudo para evitar atacar pessoas não envolvidas no conflito", insistindo que a retirada de pessoas do edifício, "onde havia alvos terroristas", tinha sido organizada antes do ataque.

"Dissemos diretamente aos israelitas que garantir a segurança dos jornalistas e dos meios de comunicação independentes é uma responsabilidade extremamente importante", tinha escrito anteriormente na rede social Twitter a porta-voz da administração norte-americana, Jen Psaki.

De acordo com repórteres da Agência France Presse (AFP) no local, a torre de 13 andares, que também albergava a estação de televisão do Qatar Al-Jazeera, foi destruída por vários mísseis israelitas.

"Estamos chocados e horrorizados com o facto de o exército israelita ter como alvo e destruir o edifício que alberga o escritório da Associated Press (AP) e outros meios de comunicação em Gaza", disse o chefe da AP, Gary Pruitt, numa declaração.

"Há muito que conhecem a localização do nosso escritório e sabiam que os jornalistas estavam lá. Fomos avisados de que o edifício seria atingido", acrescentou.

Os militares israelitas disseram que equipamentos de "inteligência militar" do Hamas, o movimento islamita dominante no enclave, estavam no edifício visado.

Também este sábado o Presidente norte-americano fez a sua primeira chamada telefónica desde que tomou posse para o Presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, de acordo com o seu gabinete em Ramallah, na Cisjordânia

O porta-voz da presidência palestiniana, Nabil Abu Rudeinah, disse à AFP que o telefonema foi "importante", mas não divulgou o conteúdo preciso da conversa.

A nova escalada registada, desde segunda-feira, no conflito entre Israel e o Hamas provocou, em Gaza, a morte a pelo menos 140 pessoas, incluindo 40 crianças.

Em Israel, nove pessoas foram mortas, incluindo um homem que foi atingido por um foguete que acertou Ramat Gan, um subúrbio de Tel Aviv.

Este aumento da violência tem levado ao medo de uma nova "intifada" palestiniana, numa altura em que não há conversações de paz.

