As chuvas torrenciais não dão tréguas na região da Amazónia. As cheias afetam mais de 400 mil pessoas. Com as ruas completamente inundadas, é praticamente impossível travar a entrada da água nas casas.

Depois de ter sido fortemente atingida pela pandemia, a região de Manaus tem agora mais um desafio pela frente. Só na capital, foram sinalizadas mais de 4.700 famílias que estão em risco de perder a casa onde vivem por causa das cheias.