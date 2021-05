Donald Trump diz que investigação de que é alvo é injusta e uma busca desesperada por matéria criminal

A procuradora-geral de Nova York não avançou detalhes, mas anunciou que as empresas de Donald Trump estão agora sob investigação criminal.

Desde março de 2019 que decorre uma investigação cível à Organização Trump, empresa-mãe de centenas de outras empresas do ex-Presidente e da família, que incluem hotéis e campos de golfe.

O processo teve início depois de Michael Cohen, ex-advogado de Trump, ter testemunhado perante o Congresso que o ex-Presidente exagerava o património que tinha para garantir empréstimos bancários e apólices de seguros, ao mesmo tempo que desvalorizava os rendimentos, nas declarações ao fisco.

Donald Trump sempre negou qualquer acto ilícito mas nunca tornou públicas as declarações de rendimentos. Após uma longa batalha judicial, o procurador de Manhattan, que já investigava Trump por outras supeitas, obteve em fevereiro, vários anos do IRS do antigo Presidente.

Para Trump, a investigação de que é alvo é injusta e uma busca desesperada por matéria criminal.