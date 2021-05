Médio Oriente. Quatro foguetes disparados do sul do Líbano para Israel

As autoridades militares libanesas e israelitas anunciaram esta quarta-feira terem sido disparados vários foguetes a partir do sul do Líbano em direção a Israel, ainda por reivindicar, com as tropas do Estado judaico a ripostarem com tiros de artilharia.

Fontes militares libanesas, citadas pela agência noticiosa France-Presse (AFP) referiram terem sido quatro os foguetes disparados a partir de uma zona próxima da localidade de Seddiqine, na região de Tiro, o que acontece pela terceira vez numa semana.

Por seu lado, a agência noticiosa Associated Press (AP) cita fontes militares israelitas, que adiantaram que as sirenes de alarme soaram depois de os foguetes terem sido disparados a partir do sul do Líbano em direção ao norte de Israel.

De imediato, a artilharia israelita retaliou e começou a disparar tiros de artilharia para zonas no sul do Líbano, indicaram fontes militares israelitas

"Quatro foguetes foram disparados desde o Líbano para território israelita. O escudo de mísseis 'Cúpula de Ferro' intercetou um deles e os outros três provavelmente caíram em terrenos baldios. Em retaliação, a nossa artilharia disparou tiros de artilharia contra alvos em território libanês ", disse o exército israelita num curto comunicado.

Segundo o exército israelita, um dos foguetes caiu numa área deserta, dois no mar e um foi intercetado pela defesa aérea de Israel.

Moradores de Shfaram, a leste de Haifa, indicaram, por seu lado, terem ouvido uma explosão perto da localidade.

Até agora, ninguém reivindicou o ataque com foguetes a Israel, o que aconteceu em mais duas outras ocasiões desde segunda-feira.