Certificado Digital Covid da União Europeia chega em julho

Destina-se a quem está vacinado, testou negativo à covid-19 ou desenvolveu anticorpos à doença e é possível adquiri-lo de forma gratuita a partir de julho.

No próximo Conselho Europeu, já na segunda-feira, dia 24, deve ser abordada a questão da implementação do certificado, alinhado com o levantamento das restrições à circulação entre estados membros.

As negociações já decorriam desde o início de Maio mas só agora é que o processo teve luz verde para avançar... No que António Costa chama de "elemento essencial" que vai impulsionar a recuperação económica, depois da desaceleração provocada pela pandemia.

De fora da equação ficaram os testes gratuitos, ainda assim a Comissão compromete-se a mobilizar pelo menos 100 milhões de euros para que sejam mais acessíveis, principalmente para quem cruza as fronteiras diariamente para trabalhar ou estudar.