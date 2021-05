Gargalhada de leão e confinamento de guaxinins: os primeiros candidatos às mais cómicas fotos da vida selvagem

As fotografias mais cómicas da vida animal deste (segundo) ano complicado devido à pandemia de covid-19. São os primeiros candidatos do concurso Comedy Wildlife Photo Awards 2021 que provocam de certeza um sorriso ou uma gargalhada.

O concurso Comedy Wildlife Photo Awards realiza-se anualmente e é organizado há 7 anos pelos fotógrafos profissionais e ambientalistas Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam, a quem se juntou Michelle Wood.

Além de mostrar um lado engraçado da vida dos animais e fazer-nos rir, o concurso tem como objetivo passar a mensagem extremamente importante da necessidade da conservação da vida selvagem, em parceria com a The Born Free Foundation.

Este ano os organizadores decidiram revelar antecipadamente algumas da "milhares de fotos recebidas de todo o mundo que já os fizeram uivar como hienas" para inspirar tanto fotógrafos profissionais como amadores a concorrer.

As candidaturas encerram a 30 de junho e os vencedores serão anunciados no final do ano.

As melhor fotos de concursos anteriores: