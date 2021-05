Entre 900 e 2.500 casas destruídas na RDCongo pela lava do vulcão Nyiragongo

Entre 900 e 2.500 casas foram destruídas pelos fluxos de lava durante a erupção do vulcão Nyiragongo, no leste da República Democrática do Congo (RDCongo), disseram hoje fontes humanitárias.

De acordo com uma avaliação humanitária conjunta, entre 900 e 2.500 casas foram destruídas pela lava, disse à AFP Raphael Ténaud, chefe adjunto da delegação do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) em Goma.

Segundo a mesma fonte, a estimativa é que, "no mínimo, pelo menos 5.000 pessoas estão agora desalojadas".

Na segunda-feira à noite, o coordenador provincial da proteção civil no Kivu Norte, Joseph Makundi, fez um ovo balanço, dando conta de 32 mortes, com pelo menos sete pessoas a morrerem

devido a fumos tóxicos enquanto caminhavam sobre o fluxo de lava.

Hoje, a situação era muito tensa em Goma, abalada permanentemente por fortes sismos, e onde a população vive com medo de uma nova erupção.

O vulcão Nyiragongo, um dos mais ativos do mundo, entrou em erupção no sábado, levando milhares de pessoas a fugirem da cidade durante a noite, carregando pertences e gado e dirigindo-se para a cidade de Sake ou para a fronteira com o Ruanda.

De acordo com uma nota emitida no domingo pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), mais de 5.000 pessoas atravessaram a fronteira entre a cidade de Goma, a cerca de 20 quilómetros do vulcão, e o Ruanda.

Localizada na província de Kivu do Norte, que também faz fronteira com o Uganda, a região de Goma é uma zona de intensa atividade vulcânica localizada no vale do Rift, com seis vulcões, incluindo os vizinhos Nyiragongo e Nyamuragira, que se elevam a 3.470 e 3.058 metros, respetivamente.

A anterior erupção do Nyiragongo, em 2002, levou milhares a abandonarem as suas casas e provocou centenas de mortos.

Goma alberga um grande contingente de soldados da paz e de muitos membros da missão das Nações Unidas na RDCongo, sendo também base de muitas organizações não-governamentais e outras organizações internacionais.