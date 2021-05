Rússia aprova projeto de lei que impede aliados de Navalny concorrer ao Parlamento

Os deputados russos aprovaram esta terça-feira, provisoriamente, um projeto de lei que proíbe membros de grupos designados como extremistas de concorrer a cargos públicos, medida que visa impedir que aliados do líder da oposição, Alexei Navalny, concorram ao Parlamento.

A câmara baixa do Parlamento russo, controlada pelo Kremlin, endossou, logo depois, o projeto para uma segunda revisão, após o que se seguirá uma terceira, para que possa ser aprovado pela câmara alta e assinado pelo Presidente russo, Vladimir Putin, para se tornar lei.

Os deputados estão a analisar o projeto de lei numa altura em que o Ministério Público russo está a avançar com o processo para considerar a Fundação Navalny para o Combate à Corrupção como um grupo extremista.

Em comentários divulgados na sua conta da rede social Instagram, Navany disse hoje que os investigadores russos lhe deram conta de três novas acusações criminais.

Navalny ridicularizou as acusações, que disse não terem fundamento.

"O meu poderoso sindicato do crime está a crescer", escreveu Navalny em comentários amargos, observando que foram designados 21 procuradores para investigar as suas alegadas irregularidades.

A fundação de Navalny tem sido fundamental na aplicação da estratégia do projeto Votação Inteligente, criado para promover candidatos com maior probabilidade de derrotar os do dominante partido Rússia Unida nas futuras eleições.

O novo projeto de lei que recebeu a aprovação provisória na terça-feira é amplamente visto como parte dos esforços do Kremlin para impedir a votação de qualquer associado e aliado de Navalny.

Navalny, que é o crítico mais inflexível de Putin, foi preso em janeiro ao regressar da Alemanha, onde passou cinco meses em recuperação de um envenenamento por um agente nervoso, acusando o Kremlin, que nega.

Em fevereiro deste ano, Navalny foi condenado a dois anos e meio de prisão por violar os termos de uma pena suspensa de uma condenação por peculato de 2014 que Navalny rejeitou por ter motivação política.