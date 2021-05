Um dos principais fugitivos da Justiça Italiana ligado à máfia foi detido no Brasil

A Polícia Federal (PF) brasileira prendeu na segunda-feira Rocco Morabito, considerado um dos chefes da Ndrangheta, máfia calabresa, e um dos principais fugitivos da Justiça italiana, numa ação conjunta com a Interpol, informaram fontes policiais.

Em comunicado, a PF indicou que Morabito foi preso em João Pessoa, no Estado da Paraíba, no âmbito de um mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Rocco Morabito estava na companhia de outro foragido italiano, explicou a PF, acrescentando que a prisão para fins de extradição de ambos para Itália será solicitada ao STF.

Rocco Morabito, conhecido como o "rei da cocaína de Milão", é um dos principais fugitivos de Itália e é procurado pelo envolvimento com a Ndrangheta, considerada uma das maiores e mais poderosas organizações criminosas do mundo.

Há registos da atuação de Morabito com organizações de tráfico de drogas entre Brasil e Europa desde a década de 1990, conforme uma investigação à época realizada no âmbito da Operação "King".

Operações mais recentes da PF também indicaram a relação das atividades da Ndrangheta com organizações criminosas brasileiras.

"Com base em informações passadas pela Interpol de Brasília, Rocco foi preso no Uruguai em 2017, depois de 22 anos foragido, para fins de extradição para Itália. No entanto, em 23/06/2019, ele fugiu da prisão no Uruguai e era considerado um dos três fugitivos mais procurados pela Itália desde então", salientou a PF.