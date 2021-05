Mais de três mil anos depois, voltam a nascer diabos-da-tasmânia na Austrália

Mais de três mil anos depois, os diabos-da-tasmânia voltaram a nascer na Austrália. Os diabos-da-tasmânia desapareceram do continente australiano depois serem caçados por dingos, um animal considerado o maior predador terrestre da Austrália.

O Aussie Ark, que trabalhou em conjunto com o Global Wildlife Conservation e o WildArk, criou um grupo de diabos-da-tasmânia num santuário de vida selvagem no norte de Sidney. No final do ano passado, libertaram 26 diabos-da-tasmânia na natureza para que se reproduzissem naturalmente.

Sabe-se agora que nasceram sete diabos-da-tasmânia em Barrington Tops, Sidney.

"Ficámos a observá-los de longe até que chegou o momento em que tivemos de agir para confirmar o nascimento dos nossos primeiros filhotes selvagens. Foi um grande momento!", disse o presidente do Aussie Ark.

De acordo com o Aussie Ark, as crias estão de boa saúde. Nas próximas semanas, os guardas florestais vão continuar a monitorar o seu crescimento nas bolsas das mães.