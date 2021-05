China permitirá que casais tenham três filhos

A China vai permitir que os casais tenham até três filhos, num novo relaxamento da política de planeamento familiar, depois de em 2016 ter sido abolida a política de filho único. De acordo com a agência de notícias estatal, a alteração foi aprovada pelo Presidente Xi Jinping.

O limite existente até agora era de dois filhos. A mudança surge depois dos dados do último censo terem mostrado um declínio dramático nos nascimentos.

Menor número de nascimentos desde 1960

O censo chinês mais recente, divulgado no início de maio, mostrou que nasceram cerca de 12 milhões de bebés no ano passado - uma diminuição significativa quando comparada com 18 milhões em 2016.

A China praticou um rígido controlo de natalidade, entre 1980 e 2016, em nome da preservação de recursos escassos para a sua economia em expansão. A queda na taxa de natalidade é vista agora, no entanto, como grande ameaça ao progresso económico e à estabilidade social no país asiático.

A política de filho único foi abolida em 2016, mas os casais permanecem reticentes em ter mais filhos, face aos elevados custos de vida e discriminação das empresas contra as mães.