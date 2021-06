Dois atentados à bomba em Cabul provocam pelo menos 12 mortos

Pelo menos 12 pessoas morreram esta terça-feira em consequência de um duplo atentado à bomba em dois locais separados do oeste de Cabul, anunciou um porta-voz do Governo afegão.

Os engenhos explosivos, direcionados para miniautocarros, registaram-se na região étnica Hazara da capital, indicou Said Hamid Rushan, porta-voz do Ministério do Interior.

A primeira explosão ocorreu perto da casa de Mohammad Mohaqiq, um proeminente líder Hazara, e frente a uma mesquita xiita. A maioria dos Hazaras são xiitas. A segunda explosão também visou um miniautocarro mas Rushan disse que ainda estavam a ser recolhidas informações do atentado.

Os ataques não foram reivindicados, mas uma organização ligada ao grupo jihadista Daesh e ativo no Afeganistão declarou previamente guerra à minoria xiita do país, cerca de 20% do país muçulmano de maioria sunita com 36 milhões de habitantes.

Em 08 de maio, um carro-bomba e duas bombas colocadas à beira da estrada explodiram no exterior da Syed-al-Shahada, uma escola para raparigas também situada na zona da capital com predominância xiita, provocando 90 mortos, a maioria estudantes.

O ataque também não foi reivindicado, mas os EUA acusaram o Daesh.

Os ataques sucedem num período em que os Estados Unidos preparam a retirada militar das suas restantes 2.500-3.500 tropas, juntamente com 7.000 forças aliadas da NATO, pondo termo à sua intervenção militar mais prolongada no exterior, desencadeada pouco após os atentados de 11 de setembro de 2001.

A retirada total deverá ficar concluída dentro de aproximadamente três meses, no aniversário desse data simbólica, uma decisão que tem aumentado os receios de um aumento das violências num país muito inseguro.