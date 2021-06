Trump considera suspensão do Facebook um "insulto" a 75 milhões de americanos

O antigo presidente dos EUA, Donald Trump, considerou esta sexta-feira que a suspensão de dois anos aplicada pelo Facebook à sua conta é um "insulto" aos "75 milhões" de norte-americanos que votaram na sua candidatura em 2020.

"A decisão do Facebook é um insulto" aos "75 milhões de pessoas que votaram em nós em 2020", afirmou o antigo presidente, em comunicado, acrescentado que a rede social "não devia escapar incólume a tal ato de censura".

"Acabaremos por vencer. O nosso país não pode tolerar estes abusos", concluiu Donald Trump.

A rede social Facebook anunciou hoje que vai banir o ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump por dois anos, depois de o seu conselho consultivo ter pedido a revisão da proibição por tempo indeterminado.

As contas de Trump no Facebook e no Instagram permanecem encerradas desde o ataque ao Capitólio, em 06 de janeiro, perpetrado por milhares de apoiantes do ex-Presidente, que foi julgado (e absolvido) no Senado dos EUA por "incitamento à insurreição".

A empresa anunciou hoje, em comunicado, que suspende as contas de Trump por dois anos, com efeito a partir de 07 de janeiro, altura em que retirou o acesso do ex-Presidente às redes sociais Facebook e Instagram (ambas propriedade da organização).