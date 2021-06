Pelo menos 23 militares morreram após ataques no Afeganistão

Pelo menos 23 militares foram mortos em três ataques talibãs com camiões carregados de explosivos no noroeste do Afeganistão, indicou este domingo o Governo local.

O primeiro ataque, com um camião carregado de explosivos, ocorreu na noite passada num posto de controlo do exército em Shahrak, na província de Ghor, avançou, em comunicado, o governador Abdul Wadoud Faizada.

Neste ataque, nove membros das forças de segurança foram mortos e outros seis permanecem desaparecidos.

Por sua vez, o segundo ataque, que teve como alvo o quartel-general da polícia de Qaisar, decorreu também no sábado à noite com a detonação de um camião carregado de explosivos, conforme adiantou à agência Efe um membro do Conselho Provincial.

Pelo menos, 14 membros das forças de segurança morreram e outros 16 foram "feitos reféns" pelos talibãs.

Já o terceiro ataque, que decorreu pelas 12:00 (hora local, menos quatro em Lisboa) envolveu igualmente um camião com explosivos, seguido de um tiroteio, em Balkh, mas, até ao momento, continua por contabilizar o número de vítimas, segundo o governador Munir Ahmad Farhad.

Uma autoridade afegã já tinha revelado que, pelo menos, 11 civis morreram após a explosão de uma bomba que atingiu um autocarro de passageiros numa estrada no noroeste do Afeganistão.

O autocarro caiu no fundo de um vale com a força da explosão, no sábado, disse o governador da província de Badghis, Hesamuddin Shams, acrescentando que as equipas de resgate ainda estavam a procurar corpos no vale.

Ninguém assumiu imediatamente a responsabilidade pela explosão, mas o governo provincial acusa os talibãs de colocarem bombas em vários locais contra as forças de segurança.