Cimeira da NATO em Bruxelas conta com a presença de Joe Biden

Os chefes de Estado e de Governo da NATO reúnem-se esta segunda-feira em Bruxelas para renovar os votos com a defesa coletiva e reforçar o compromisso de futuro da aliança transatlântica.

Será o primeiro encontro com Joe Biden, que já estava na Europa para participar na conferência do G7. A presença do Presidente norte-americano marca uma mudança de posição dos Estados Unidos em relação à NATO.

Num artigo de opinião publicado no Washington Post a 5 de junho, o Presidente já tinha escrito que esta viagem à Europa tem como objetivo "realizar o compromisso renovado da América" para com os seus aliados e parceiros, num momento de incerteza e pandemia, "e demonstrar a capacidade das democracias de estarem à altura dos desafios e deter as ameaças da nova era".

A Rússia e a China vão estar também no centro da discussão dos 30 países.