Cimeira da NATO. Biden reafirma compromisso com a Europa, líderes falam em novo capítulo

Estão renovados os laços de segurança e defesa entre Europa e Estados Unidos. Na Cimeira da NATO em Bruxelas, Joe Biden reafirmou o compromisso com a Aliança Atlântica. António Costa fala num virar de página e a chanceler alemã num novo capítulo depois de Donald Trump.

Em Joe Biden estiveram todas as câmaras e atenções. No quartel general da NATO, o presidente norte-americano quis fazer esquecer as ameaças e tensões das últimas cimeiras com Donald Trump.

Joe Biden diz que podem contar com ele deste lado do atlântico, tal como os Estados Unidos contaram com a NATO após o 11 de setembro.

Na sala principal, os 30 da Aliança Atlântica fecharam agenda para a próxima década e deixaram no papel o compromisso da NATO com a redução das emissões de dióxido de carbono.

No próximo ano, o reencontro está já marcado e será em Madrid.

Depois da NATO, Joe Biden tem ainda mais uma cimeira em Bruxelas. Esta terça-feira vai reunir-se com os presidentes da Comissão e do Conselho Europeu. É a oportunidade para voltar a falar na China e Rússia e acertar agulhas em temas mais difíceis, como o comércio entre os dois blocos.