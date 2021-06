Eleições regionais em França atingem valor recorde de abstenção

A primeira volta das eleições regionais em França bateu um recorde de abstenção entre os 66% e os 68%. O centro-direita venceu, os partidos de Marine Le Pen e de Emanuel Macron foram os derrotados.

No próximo domingo realiza-se a segunda volta com os partidos que tiveram mais de 10% dos votos e coligações entre listas com mais de 5%.

O primeiro-ministro já apelou à ida às urnas. Para Jean Castex, fazer ganhar a abstenção é fazer perder a democracia.

As eleições regionais realizam-se a menos de um ano das Presidenciais.