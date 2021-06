Rios das Filipinas são dos mais poluídos do mundo

O rio Pasig, nas Filipinas é o rio mais poluente. Está no topo de uma lista, que engloba 1.600 rios poluentes em todo o mundo, de acordo com um estudo recente. Pasig, de 27 quilómetros, que serpenteia através do Metro Manila, densamente povoado, contribui anualmente com mais de 63.000 toneladas de plásticos para o oceano, que são canalizados através da baía de Manila.

O relatório analisou mais de 1.000 rios a nível mundial e chegou à conclusão que são responsáveis por quase 80% das emissões globais de plástico ribeirinho. Os pequenos e médios rios desempenham um papel significativo no influxo de resíduos plásticos para o oceano, em vez de apenas alguns grandes rios identificados num estudo anterior.

Ao criar os modelos, os investigadores da organização sem fins lucrativos Ocean Cleanup consideraram a distância entre os rios e o oceano, o clima, a inclinação do terreno e as práticas de gestão de resíduos. Todos estes são fatores que podem afetar o percurso do plástico para o oceano; por exemplo, quanto maior for a distância de viagem dos resíduos plásticos, menor será a probabilidade de estes atingirem um canal fluvial ou o mar aberto.

O estudo mostrou que os rios nas Filipinas contribuem anualmente com mais de 356.000 toneladas métricas de resíduos de plástico para o oceano.

A geografia, densidade populacional e clima também desempenham papéis na viagem dos resíduos plásticos para o oceano, disseram os investigadores. Por exemplo, se os países sem litoral gerarem grandes quantidades de resíduos plásticos mal geridos, há uma menor probabilidade de estes chegarem ao oceano, em comparação com os ilhéus que produzem quantidades menores de tais resíduos.