Elefante invade cozinha de uma família tailandesa

A visão de um elefante na cozinha não é nova para a família de Kittichai Boodchan, que vive na Tailândia. Aliás, em maio foi um destes animais que partiu a parede da cozinha que dá para o exterior, em busca de comida.

"Ele regressou para cozinhar", escreveu Kittichai Boodchan, de forma sarcástica na legenda de um vídeo que partilhou no Facebook.

Provavelmente impulsionado pela fome, o elefante enfiou a cabeça dentro da cozinha de Kittichai na madrugada de domingo e usou a tromba para procurar comida.

Kittichai Boodchan e a esposa vivem perto de um parque nacional no oeste da Tailândia, à beira de um lago onde elefantes selvagens costumam banhar-se quando vagueiam pela selva.

A família não se incomoda com a presença do animal, admitindo que se trata de uma visita frequente. Kittichai explicou que uma regra para lidar com visitantes indesejados é não alimentá-los.

"Quando não recebe comida, ele sai por conta própria", disse à AFP. "Eu habituei-me à visita dele, então não fico tão preocupado."

Os elefantes selvagens são comuns nos parques nacionais da Tailândia e áreas circundantes.