Papa considera a guerra na Síria "um escândalo" e pede decisões de valentia

O Papa Francisco considerou "um escândalo" os 10 anos de guerra na Síria onde a reconstrução é "refém" de lógicas partidárias e da falta de decisões de "valentia" face a um conflito que já fez meio milhão de mortos.

"O grito que se eleva da Síria está sempre presente no coração de Deus, mas parece que não chega ao dos homens que têm em mãos o destino dos povos", disse o Papa Francisco na audiência com os representantes da assembleia anual da Reunião das Obras para a Ajuda das Igrejas Orientais (ROAC), no Vaticano.