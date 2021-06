Kremlin lamenta que UE recuse ideia de uma cimeira com Putin

O Kremlin disse hoje ter tomado conhecimento "com pesar" da rejeição da União Europeia à ideia da França e Alemanha relançarem o diálogo com a Rússia através de uma cimeira com o Presidente russo, Vladimir Putin.

"O Presidente Putin é, geralmente, a favor do estabelecimento de relações de trabalho entre Moscovo e Bruxelas. Sabemos que uma série de países se opõe a este diálogo e sabemos que se trata sobretudo de 'jovens' europeus, os Estados bálticos, a Polónia... e que são estes mesmo países que falam sem fundamento de ameaças vindas da Rússia", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

Uma semana depois do encontro organizado em Genebra entre o Presidente russo e o homólogo norte-americano, Joe Biden, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o Presidente francês, Emmanuel Macron, queriam organizar um encontro com Vladimir Putin para tratar de assuntos de interesse para a União Europeia.

Porém, o projeto dividiu os Estados-membros da EU e não foi encontrado um consenso.

Os Estados bálticos, a Polónia, a Suécia e os Países Baixos opuseram-se ao reatamento do diálogo, declarando que o líder russo é culpado de ações agressivas contra países europeus.

"A Polónia rejeitou a proposta alemã porque acredita que a mesma valorizaria o Presidente Putin em vez de punir uma política agressiva", comentou hoje o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, em Bruxelas.

O porta-voz do Kremlin criticou-o, mais uma vez, e aos seus adversários por alienarem a Rússia, "fazendo de tudo para ter no seu território cada vez mais soldados da NATO".