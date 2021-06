Sajid Javid é o novo ministro da Saúde do Reino Unido

O ministro da Saúde do Reino Unido demitiu-se. A decisão surge depois de terem vindo a público fotografias que denunciaram um caso extraconjugal com uma funcionária do próprio ministério. Entretanto já há novo titular da pasta.

Uma câmara dentro do gabinete do ministro gravou um momento de intimidade entre Matt Hancock e uma das suas conselheiras à porta fechada e durante o horário de trabalho.

Ainda não se sabe como é que as imagens chegaram ao jornal "The Sun", mas assim que a polémica se instalou o ministro veio a público assumir o caso extraconjugal e fazer um pedido de desculpas ao país.

Matt Hancock já estava debaixo de fogo por causa da gestão da pandemia no país.

O Reino Unido já tem novo ministro da saúde, Sajid Javid, ex-ministro das Finanças ocupa agora o cargo.