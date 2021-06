Onda de calor com temperaturas acima dos 46ºC no Canadá

A temperatura média do Canadá nesta época do ano costuma rondar os 24ºC, mas este domingo os termómetros chegaram aos 46ºC. Uma onda de calor originada por altas pressões de ar quente, que cobrem também a região noroeste dos Estados Unidos da América.

A agência metereológica do Canadá colocou a zona mais a oeste do país em alerta por causa do calor.

Vários centros de vacinação covid-19 tiveram de ser encerrados devido ao calor extremo.

A corrida às praias e piscinas disparou, assim como a compra de aparelhos de ar condicionado.

Prevê-se que o tempo continue até ao final da semana.