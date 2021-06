Mais de 130 casos de morte súbita registados no Canadá devido a vaga de calor

Nos últimos quatro dias, mais de 130 pessoas foram vítimas de morte súbita na área de Vancouver, no Canadá.

O pico de óbitos está associado à onda de calor no país, que registou um novo máximo de 49,5 graus. A maioria das vítimas era idosos.

As autoridades dizem que estão a fazer o possível, mas alertam que a luta contra as alterações climáticas tem de ser enfrentada a nível global.

Do outro lado da fronteira, nos Estados Unidos, os serviços de saúde receberam centenas de notificações e as autoridades acreditam que a vaga de calor poderá estar na origem de dezenas de mortes no estado do Óregon e de Washington.

Em várias cidades norte-americanas, os aparelhos de ar condicionado esgotaram e com o aumento do consumo de energia muitas casas ficaram sem eletricidade. Depois de dois dias consecutivos de máximos históricos, nas cidades de Portland e Seattle, as temperaturas começaram a baixar para o alívio de residentes e turistas.

A vaga de calor que atinge os EUA e o Canadá está para ficar pelo menos até ao final da semana. A Organização Mundial de Meteorologia já lançou vários alertas e está a acompanhar o fenómeno sem precedentes.