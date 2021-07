Angela Merkel visita Reino Unido antes de cessar funções

A chanceler alemã, Angela Merkel, vai ser recebida pelo homólogo britânico, Boris Johnson, na sexta-feira, naquela que será a última visita ao Reino Unido antes de cessar funções no final do ano.

Parceiros em várias questões de política externa, os dois dirigentes deverão abordar também as medidas de contenção à pandemia de covid-19 e as restrições de viagem em vigor.

Os dois países exigem atualmente quarentena aos respetivos viajantes, mas o Reino Unido está interessado em conseguir que o certificado de vacinação britânico seja reconhecido pela União Europeia (UE).

Em vez da residência oficial em Downing Street, Merkel e Johnson vão encontrar-se em Checkers Court, a cerca de 65 quilómetros de Londres, para discutirem o aprofundamento das relações bilaterais Reino Unido-Alemanha.

Naquela que será a sua 22.ª visita desde que assumiu funções em 2005, Merkel será convidada a dirigir-se, por videoconferência, ao Conselho de Ministros britânico, o primeiro líder estrangeiro a fazê-lo desde o Presidente dos EUA Bill Clinton em 1997.

A Rainha Isabel II também receberá a chanceler alemã numa audiência privada no Castelo de Windsor.

O chefe do executivo britânico vai apresentar a criação de uma medalha em homenagem à dirigente alemã que vai premiar com 10.000 libras (11.600 euros) uma cientista do Reino Unido ou Alemanha que se destaque no campo da astrofísica.

A medalha terá o nome de Caroline Herschel, astrofísica britânica nascida na Alemanha e pioneira na área, mas pretende reconhecer a formação científica de Merkel em física e química.

A Alemanha é o segundo maior parceiro comercial do Reino Unido, havendo igualmente fortes laços económicos e culturais próximos.

Mais de 21.000 alemães estudam ou trabalham em universidades do Reino Unido, e cerca de dois milhões de britânicos visitam anualmente a Alemanha.

O Governo britânico adiantou, em comunicado, que vão ser estabelecidas várias iniciativas para aprofundar as relações bilaterais, incluindo reuniões anuais dos Governos e um Diálogo Cultural a partir de 2022.

"Ao longo dos 16 anos de mandato da chanceler Merkel, a relação Reino Unido-Alemanha foi energizada e revigorada para uma nova era. E as novas colaborações que vamos aprovar vão deixar um legado que durará durante gerações", disse Johnson.

Na quarta-feira já tinha sido anunciada uma declaração conjunta sobre cooperação em matéria de política externa e de segurança.

Assinada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Dominic Raab, e o seu homólogo alemão, Heiko Maas, a declaração estabelece "prioridades partilhadas entre o Reino Unido e a Alemanha e ambições em relação a uma série de questões, que incluem as alterações climáticas, China e Indo-Pacífico", indicou o Governo britânico.

No mesmo comunicado, os dois países comprometiam-se a promover a reforma do Conselho de Segurança da ONU e Londres manifestou o apoio à aspiração de Berlim de obter um assento permanente, juntamente com o Reino Unido, França, Estados Unidos, China e Rússia.

BM // EL

Lusa/fim