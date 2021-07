A presidência eslovena do Conselho critica a decisão da Alemanha de proibir as viagens a partir de Portugal.

O primeiro-ministro da Eslovénia, Janes Jansa, avisa que é a credibilidade do certificado digital covid que está em causa.

A segunda presidência eslovena começou com tensão. Jansa não fez só criticas, também ouviu recados sobre as ameaças à liberdade de imprensa no país. E o vice-presidente da Comissão, Frans Timmermas, recusou ficar na foto de família com o primeiro-ministro esloveno.