O Papa Francisco será submetido a uma cirurgia a "uma estenose divertícular sintomática do cólon", um estreitamento do intestino, no hospital Policlínico Gemelli em Roma, informou o Vaticano.

A operação será realizada ainda este domingo pelo médico Sergio Alfieri, mas o Vaticano garante que já estava marcada e não é urgente.

Assim que a intervenção cirúrgica terminar será emitido um boletim médico, disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni num breve comunicado.