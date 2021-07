Papa Francisco deverá ficar internado até ao final da semana

O Papa Francisco está bem e na manhã desta terça-feira já andou um pouco no hospital. Segundo o comunicado da Santa Sé, o pós-operatório está a decorrer dentro da normalidade. O Papa deverá ficar internado até ao final da semana.

O comunicado diário da Santa Sé diz que o pós-operatório está a decorrer normalmente e que os resultados de análises e exames são muito satisfatórios.

Francisco está no 10.º andar do hospital universitário católico de Roma.

Numa espécie de pequeno apartamento, que tem também uma capela, onde esteve internado, várias vezes, o Papa João Paulo II.

Francisco chegou ao hospital, no domingo, sem escolta. Mas, entretanto, as instalações já estão sob vigilância apertada, com a presença da polícia de estado italiana e de 25 agentes da gendarmeria vaticana, que garantem a segurança pessoal do Sumo Pontífice.

Vários chefes de Estado e de Governo, e líderes de outras confissões religiosas de todo o mundo, já enviaram mensagens com desejos de rápidas melhoras.

O líder da Igreja Católica foi operado a uma estenose diverticular no cólon, problema ocasionado por divertículos, pequenos sacos de tecido que se formam na parede do intestino. Este problema afeta especialmente os idosos.