Libertadas duas mulheres transexuais condenadas a cinco anos de prisão nos Camarões

Duas mulheres transexuais camaronesas condenadas em maio a cinco anos de prisão foram libertadas na terça-feira, enquanto aguardavam o resultado do seu recurso, afirmou o seu advogado e uma organização não-governamental (ONG).

Shakiro, muito conhecida nas redes sociais nos Camarões, e Patricia, presa desde fevereiro, "são livres" depois de "beneficiarem de uma libertação provisória" pelo tribunal de recurso de Douala, a capital económica dos Camarões, afirmou o seu advogado, Richard Tamfu, à agência France-Presse (AFP).

"A decisão de as libertar foi pronunciada no contexto do julgamento de recurso" das duas condenadas, afirmou, também à AFP, a presidente da ONG Associação para a Defesa dos Direitos dos Homossexuais dos Camarões (Adefho), Alice Nkom.